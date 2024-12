Un politico di grande impegno

Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle, è morto nella notte all’età di 82 anni. La notizia è stata confermata dalla coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, Virginia Villani, e dal coordinatore regionale per la Campania, Salvatore Micillo. Castiello, nato e residente a Vallo della Lucania, ha dedicato gran parte della sua vita alla politica, rappresentando la sua comunità con passione e determinazione.

Un percorso politico significativo

Nel corso della sua carriera, Castiello ha ricoperto ruoli di grande responsabilità. Era al suo secondo mandato consecutivo al Senato, eletto nel collegio uninominale Campania 11 – Battipaglia. Durante il suo tempo in carica, ha fatto parte della Commissione Cultura e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. La sua esperienza e il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata sono stati fondamentali per il suo operato.

Un’eredità da ricordare

La scomparsa di Francesco Castiello rappresenta una grande perdita per il Movimento 5 Stelle e per la politica campana. La sua dedizione al servizio pubblico e il suo impegno per il bene della comunità rimarranno nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. In un momento in cui la politica italiana affronta sfide significative, la figura di Castiello emerge come esempio di integrità e passione. La sua eredità continuerà a ispirare le future generazioni di politici e cittadini impegnati.