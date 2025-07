Il mondo del teatro è in lutto per la scomparsa della scrittrice teatrale Adriana Asti, una pioniera nell’arte narratoria al servizio del teatro, in grado di lavorare in simbiosi con i grandi del genere come Giorgio Strelher e Visconti.

Adriana Asti, morta stanotte nella sua casa di Roma

Adriana Asti è morta nella sua casa di Roma all’età di 94 anni dopo aver vissuto la sua vita per il suo lavoro di scrittrice teatrale.

E’ stata al fianco di personaggi di grande caratura come Visconti, con cui aveva un rapporto di amicizia molto intimo, e Strelher senza dimenticare il cinema.

Oltre al teatro è stata grande amica dello psicanalista Cesare Musatti, si sposò con Giorgio Ferrara ed i due condivisero anche il palco come ad esempio in Danza di morte di Strindberg firmato alla regia da Ronconi.

La breve svolta erotica con Tinto Brass

Sempre parlando di cinema, come ricorda la versione online de Il Corriere della Sera Adriana Asti lavorò con Tinto Brass, maestro del genere in Italia, nel film Caligola che la portò a sviluppare per un breve periodo il genere.

Parlando di donne fu grande amica, nonché collega, di Franca Valeri e una volta ritiratasi dal teatro prosegui con il doppiaggio.

Ci lascia un pezzo di cultura italiana capace di dialogare in simbiosi con il teatro, il cinema e la letteratura, mantenendo un garbo ed un’eleganza ormai scomparsi.