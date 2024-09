Beppe Menegatti, marito della famosa ballerina Carla Fracci e noto regista teatrale, è deceduto all'età di 95 anni. Durante la sua carriera, Menegatti ha avuto l'opportunità di collaborare con personalità del calibro di Visconti e De Sica.

Il noto regista teatrale Beppe Menegatti, marito della leggendaria ballerina Carla Fracci, è deceduto a Roma all'età di 95 anni. Originario di Firenze e famoso per essere stato assistente di Luchino Visconti, Menegatti ha avuto una lunga e rilevante carriera, durante la quale ha diretto numerose opere teatrali e balletti, anche per sua moglie.

Oggi, a Roma, si è spento il regista teatrale Beppe Menegatti, coniuge di Carla Fracci. Aveva appena celebrato il suo 95° compleanno. Recentemente, era stato ammesso in un nosocomio romano e solo un giorno fa era stato traslocato in un hospice. Beppe, nato a Firenze l’11 settembre 1929, è stato famoso per aver debuttato come assistente di Luchino Visconti. Durante la sua notevole carriera, Menegatti ha diretto numerose opere teatrali e balletti, tra cui spettacoli esclusivi per sua moglie, una leggenda della danza globale, con la quale si è legato in matrimonio nel 1969.