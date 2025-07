Tragedia in Bangladesh, dove un aereo militare si è schiantato su una scuola nella capitale Dacca. Decine le vittime.

Aereo militare si schianta su una scuola in Bangladesh: il bilancio delle vittime

Un aereo di addestramento dell’Aereonautica Militare si è schiantato su una scuola a Dacca, in Bangladesh. Il velivolo, l’F-7 BGI, è precipitato per l’esattezza nel campus della Milestone School and College, prendendo fuoco subito dopo l’impatto.

Il bilancio è drammatico, al momento sono almeno 18 le vittime, per lo più studenti, e oltre 100 feriti, di cui almeno 83 ricoverati in ospedali. Le parole del premier Yunus: “la perdita subita dall’Aereonautica Militare, dagli studenti, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale della Milestone School and College è irreparabile. Questo è un momento di profondo dolore per la Nazione.”

Bangladesh, aereo militare precipita su una scuola: le cause dell’incidente

Almeno 18 morti e oltre 100 feriti, questo il bilancio drammatico dell’incidente in Bangladesh, dove un aereo militare è caduto su una scuola. Le autorità locali stanno al momento indagando per capire quali siano state le cause dell’incidente, per ora non chiare. Si tratta del più grave incidente aereo nella capitale del Bangladesh. Si attendono ulteriori aggiornamenti su questa tragedia.