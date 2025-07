Africa: Fontana, 'terra ricca di potenzialità, accrescere scambi commerciali e investimenti'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L’Africa è una terra ricca di potenzialità. Qui si trovano alcune delle economie in più rapida crescita a livello mondiale che possono beneficiare di vaste risorse naturali ed energetiche. A questo si aggiunge una popolazione giovane e in c...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "L’Africa è una terra ricca di potenzialità. Qui si trovano alcune delle economie in più rapida crescita a livello mondiale che possono beneficiare di vaste risorse naturali ed energetiche. A questo si aggiunge una popolazione giovane e in costante espansione, che può diventare un fattore di sviluppo se viene valorizzata in modo adeguato.

Occorre dunque agire su più fronti. In particolare, bisogna sviluppare percorsi scolastici e formativi, e rafforzare i sistemi sanitari. Molta strada è stata fatta in questa direzione, molta ne resta ancora da fare". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del libro 'Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune', di don Dante Carraro.

"In questo scenario -ha aggiunto- si inserisce l’attività di sostegno svolta da chi collabora con il personale locale per garantire assistenza alle donne durante il parto, combattere la malnutrizione e contrastare la diffusione di malattie croniche e infettive. L’incontro di oggi testimonia quindi l’importanza del contributo di chi, con coraggiose iniziative, aiuta uomini, donne e bambini a non dover abbandonare la propria terra. È necessario mettere al centro le persone, ascoltare i loro bisogni reali e imparare dal confronto. È un invito alle Istituzioni, alla politica e alla società civile a impegnarsi, giorno dopo giorno, nella cooperazione".

"Ricordo che nella Dichiarazione finale del G7 dei Parlamenti che si è tenuto a Verona nel settembre scorso è stata sottolineata la necessità di accrescere gli scambi commerciali e gli investimenti con l’Africa. Sono obiettivi fondamentali per alleviare la povertà, sostenere uno sviluppo adeguato e incoraggiare l'attuazione di riforme economiche per promuovere la tecnologia, la ricerca, l’innovazione e la modernizzazione dell’agricoltura. 'Quello che possiamo imparare in Africa' -ha concluso Fontana- non è solo il titolo di un libro, ma è una prospettiva, che deve continuare a ispirarci per affrontare le sfide del nostro tempo".