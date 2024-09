Agenti di polizia italiani sono attivi all'Oktoberfest di Monaco.

La Polizia di Stato italiana ha incrementato la sua presenza all'Oktoberfest di Monaco con l'aiuto di sei agenti e un coordinatore provenienti dalla Questura di Bolzano. Questi agenti collaborano con la Polizia bavarese nell'assistere i cittadini italiani presenti alla festa. La collaborazione, che coinvolge anche la Polizia stradale di Bolzano, è in atto da oltre 20 anni e viene valutata positivamente dai media e dai partecipanti alla manifestazione. Il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha evidenziato l'importanza della cooperazione internazionale tra forze dell'ordine.

La Polizia di Stato italiana è attiva da diversi giorni all’Oktoberfest di Monaco, con una presenza di sei agenti provenienti dalla Questura di Bolzano e un funzionario che svolge funzioni di coordinatore e collegamento con le autorità e la Polizia bavarese. Questi agenti italiani hanno il compito di intervenire in situazioni diverse che coinvolgono cittadini italiani, assieme ai loro colleghi della Baviera. Hanno base nella “Wiesn”, l’area dove l’evento ha luogo.

L’organizzazione di sicurezza quest’anno a Monaco di Baviera è stata rafforzata anche dalla collaborazione degli agenti della Polizia stradale di Bolzano, fornendo assistenza ai colleghi della Polizia autostradale di Holzkirchen.

La presenza degli agenti della Polizia di Stato all’Oktoberfest, la più grande festa popolare del mondo con oltre sette milioni di partecipanti l’anno scorso, è una pratica che va avanti da più di 20 anni. Questo dispiegamento di forze, discusso e deciso lo scorso maggio durante un incontro bilaterale tra il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori e il Landespolizeipraesident della Baviera Michael Schwald, è l’esito di una consolidata cooperazione tra la Questura di Bolzano e quella bavarese.

Ogni anno, la presenza di poliziotti italiani in uniforme e armati suscita molto interesse da parte dei media e viene vista in modo molto positivo sia dalla popolazione locale che dai migliaia di italiani che partecipano all’evento. Paolo Sartori, Questore di Bolzano, ha sottolineato come la cooperazione internazionale delle forze dell’ordine sia un aspetto fondamentale delle loro attività.

La collaborazione internazionale tra la Questura di Bolzano, la Landespolizei del Tirolo, e quella della Baviera, più specificamente, è basata su tradizioni ben radicate, che nel tempo hanno portato a notevoli risultati. Queste forme di collaborazione operativa si sono distinte per la loro elevata efficienza, agilità e armonia procedurale.