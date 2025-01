Un episodio di violenza in aula

Il 15 gennaio, un liceo di Seregno, situato nella provincia di Monza Brianza, è stato teatro di un’aggressione che ha scosso profondamente la comunità scolastica. Una docente è stata colpita da un suo alunno, che le ha inferto un pugno e uno schiaffo al termine di una lezione. L’insegnante, in stato di shock, è stata immediatamente portata al pronto soccorso e non ha più fatto ritorno in aula. La gravità dell’episodio ha portato i genitori del ragazzo a ritirarlo dalla scuola, evidenziando la serietà della situazione.

La reazione della comunità scolastica

Il dirigente scolastico, Gianni Trezzi, ha preso la parola per chiarire l’accaduto, esprimendo il profondo dispiacere della famiglia dell’alunno e le scuse rivolte alla docente. Trezzi ha convocato un consiglio di classe straordinario per discutere l’episodio e fornire supporto a studenti e insegnanti. La testimonianza di un genitore ha rivelato che gli studenti si sono sentiti in colpa per non aver notato che il loro compagno era rimasto in aula con l’insegnante, e solo gli allievi della lezione successiva hanno trovato la docente in uno stato critico.

Solidarietà e sostegno per la docente aggredita

In risposta all’aggressione, gli studenti hanno dimostrato un forte senso di solidarietà nei confronti della loro insegnante. Hanno deciso di tappezzare i corridoi della scuola con messaggi di supporto, creando un vero e proprio “muro contro la violenza”. Ouail Baktaoui, rappresentante degli studenti, ha dichiarato: “Le siamo vicini prof, ci manca e l’aspettiamo presto. La scuola non è la stessa senza di lei”. Questi gesti di affetto e sostegno hanno contribuito a creare un clima di unità e resistenza contro la violenza, dimostrando che la comunità scolastica non tollera simili comportamenti.