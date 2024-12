Aggressione a Giussano: una giovane ferita dall'ex fidanzato

Un episodio di violenza che sconvolge Giussano

Il 9 dicembre, la comunità di Giussano, in provincia di Monza, è stata scossa da un grave episodio di violenza. Una giovane donna di 24 anni è attualmente ricoverata in condizioni critiche all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata aggredita dal suo ex fidanzato, Said Cherrah. La ragazza, mentre si trovava all’esterno di un supermercato, è stata colpita con almeno una coltellata alla schiena, un gesto che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti.

La testimonianza di un eroe

Un testimone oculare, che ha assistito all’aggressione, ha raccontato di aver visto la giovane fuggire dall’aggressore. “C’era il ragazzo che inseguiva la ragazza che stava scappando”, ha dichiarato. La giovane, visibilmente spaventata, ha chiesto aiuto e l’uomo non ha esitato a farla salire nella sua auto. “Ha chiuso la portiera e siamo scappati, mentre il ragazzo ci dava un colpo, penso con il coltello che aveva in mano”, ha aggiunto, descrivendo la drammaticità della situazione. La prontezza di questo cittadino ha probabilmente salvato la vita alla giovane, che si teneva la schiena, segno evidente delle ferite subite.

Il profilo dell’aggressore

Said Cherrah, l’ex fidanzato della vittima, è stato arrestato poche ore dopo l’incidente nel Pavese. Era già agli arresti domiciliari per una precedente aggressione ai danni della stessa giovane, il che rende la situazione ancora più allarmante. Nonostante le restrizioni legali, Cherrah è riuscito a raggiungere Giussano, violando così le misure di protezione. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle vittime di violenza domestica e sull’efficacia delle misure preventive adottate dalle autorità.

La reazione della comunità e delle autorità

La violenza contro le donne è un tema sempre più attuale e preoccupante in Italia. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di migliorare le misure di protezione per le vittime e di garantire che gli aggressori non possano avvicinarsi. Le autorità locali hanno espresso la loro solidarietà alla vittima e hanno promesso di intensificare gli sforzi per combattere la violenza di genere. “Lo rifarei anche domani”, ha concluso il testimone, sottolineando l’importanza di intervenire in situazioni di emergenza e di non rimanere indifferenti di fronte alla violenza.