Aggressione a poliziotti durante un controllo antidroga a Roma

Un controllo antidroga che sfocia nella violenza

Un’operazione di controllo antidroga nel quartiere Quarticciolo, alla periferia di Roma, ha preso una piega inaspettata e violenta. Durante un intervento, un uomo di origini nordafricane, sorpreso a spacciare insieme a una donna, ha opposto resistenza ai poliziotti. Nel tentativo di fuggire, ha colpito gli agenti con calci, scatenando una reazione a catena che ha coinvolto un gruppo di circa venti persone.

La resistenza e l’aggressione

La situazione è rapidamente degenerata quando il gruppo ha accerchiato gli agenti, utilizzando spray urticante contro di loro. Questo atto ha permesso al complice dell’uomo di fuggire, ma non per molto. Grazie all’intervento di ulteriori equipaggi inviati dalla Questura, i poliziotti sono riusciti a contenere la situazione e a portare in centrale undici persone, tra cui uno dei due arrestati. Gli agenti hanno dimostrato grande professionalità e determinazione nel gestire un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le conseguenze legali e il futuro dei controlli

Al termine degli accertamenti, cinque delle persone fermate, quattro di nazionalità marocchina e un tunisino, sono risultate non in regola sul territorio nazionale. Questi individui saranno trasferiti nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bari. Nel frattempo, il fuggitivo, un venticinquenne tunisino, è stato rintracciato e arrestato. La Questura di Roma ha dichiarato che i controlli nella zona del Quarticciolo continueranno con ancora maggiore incisività, per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di criminalità. Questo episodio mette in luce le difficoltà e i rischi che gli agenti di polizia affrontano quotidianamente nel loro lavoro, ma anche la necessità di un impegno costante per mantenere l’ordine pubblico.