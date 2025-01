Un episodio inquietante a Milano

Le recenti aggressioni fisiche e sessuali avvenute a Milano durante le celebrazioni di Capodanno hanno sollevato un allarme sociale. Una studentessa di Liegi, insieme ad alcuni amici, ha denunciato di essere stata vittima di molestie collettive, un fenomeno noto come “taharrush gamea”. Questo termine si riferisce a situazioni in cui gruppi di uomini molestano donne in modo coordinato, spesso in contesti festivi o affollati. La Procura di Milano ha avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto, raccogliendo testimonianze e prove.

Le indagini in corso

Secondo le prime informazioni, non sarebbe stata solo la studentessa belga a subire aggressioni. Altre vittime potrebbero essersi trovate nella stessa situazione, ma per paura o vergogna non hanno ancora denunciato. Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano si stanno attivando per raccogliere ulteriori dettagli e testimonianze, anche attraverso un viaggio in Belgio per incontrare la ragazza e i suoi amici. Questo approccio mira a garantire che tutte le voci vengano ascoltate e che le indagini possano procedere in modo efficace.

Il contesto delle molestie collettive

Il fenomeno delle molestie collettive non è nuovo e ha suscitato preoccupazione in diverse città europee. Le aggressioni di Capodanno a Milano si inseriscono in un contesto più ampio di violenza di genere, che richiede una risposta decisa da parte delle autorità. Le molestie collettive, spesso perpetrate in situazioni di festa, evidenziano la necessità di una maggiore sensibilizzazione e prevenzione. È fondamentale che le istituzioni e la società civile collaborino per affrontare questo problema, garantendo la sicurezza di tutti, in particolare delle donne, durante eventi pubblici.