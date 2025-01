Aggressioni di Capodanno: il racconto di una notte da incubo

Un clima di paura durante i festeggiamenti

La notte di San Silvestro a Liegi, in Belgio, si è trasformata in un incubo per molte giovani donne. Laura, una ventenne, racconta l’orribile esperienza vissuta insieme ad altre tre amiche. “Quando siamo arrivate c’era già un clima molto teso e le forze dell’ordine non facevano nulla”, spiega. La situazione è degenerata rapidamente, con un gruppo di 30-40 giovani stranieri che ha circondato le ragazze, rendendo impossibile ogni tentativo di fuga.

La violenza e la paura

“Ci tenevamo forte, per mano, finché non siamo state circondate”, continua Laura. La paura ha preso il sopravvento quando ha iniziato a sentire mani che la toccavano dappertutto. “Ho urlato e ho cercato di dare calci per difendermi, ma non è servito a nulla. Ho detto alla mia migliore amica ‘adesso moriremo qui'”. Le parole di Laura descrivono un momento di terrore in cui la violenza sembrava inarrestabile. La potenza degli sguardi dei molestatori ha lasciato un segno profondo nella sua mente, facendole sentire vulnerabile e impotente.

Un impatto duraturo sulle esperienze future

Laura, che si è sempre sentita a suo agio nel viaggiare da sola, ammette che questo episodio cambierà il suo approccio alle esperienze future. “Spero sia un ricordo che io possa dimenticare al più presto”, afferma con un tono di tristezza. La violenza di quella notte ha messo in discussione la sicurezza delle donne in spazi pubblici, sollevando interrogativi su come le autorità gestiscano situazioni di emergenza durante eventi affollati. La testimonianza di Laura è solo una delle tante che evidenziano la necessità di un cambiamento nella percezione e nella protezione delle donne, specialmente in occasioni di festa.