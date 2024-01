Agrigento: duplice femminicidio, oggi interrogatorio presunto assassino

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Si terrà questa mattina l'interrogatorio di Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato di avere ucciso le due connazionali a Naro nella notte tra giovedì e venerdì. L'interrogatorio del gip era previsto per ieri in video collegamen...

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – Si terrà questa mattina l'interrogatorio di Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato di avere ucciso le due connazionali a Naro nella notte tra giovedì e venerdì. L'interrogatorio del gip era previsto per ieri in video collegamento dal carcere di Gela, dove l'uomo è detenuto, ma è stato rinviato a oggi. Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus, 54 anni, sono state massacrate nelle loro abitazioni, distanti 150 metri, nel centro storico di Naro. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, dopo l’interrogatorio di convalida del fermo, disposto dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal pm Elettra Consoli, dovrà pronunciarsi sul provvedimento e sulla misura da adottare. L’udienza è stata fissata per le 10,30.