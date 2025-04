Agroalimentare: Bignami, 'approvazione ddl altro passo per tutela Made in Italy'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “Con l’approvazione del ddl agroalimentare in Consiglio dei ministri, il Governo Meloni compie un altro importante passo nella direzione della difesa del Made in Italy e della legalità nel settore agroalimentare. Quest’ultimo risultato straordinar...

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Con l’approvazione del ddl agroalimentare in Consiglio dei ministri, il Governo Meloni compie un altro importante passo nella direzione della difesa del Made in Italy e della legalità nel settore agroalimentare. Quest’ultimo risultato straordinario è stato possibile grazie alla visione del ministro Francesco Lollobrigida, che ancora una volta dimostra di mettere al centro della sua azione politica la tutela delle nostre eccellenze e la valorizzazione delle produzioni italiane". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

"Con l’introduzione di nuovi reati come la frode alimentare e l’agropirateria, l’inasprimento delle sanzioni e il rafforzamento dei controlli, si colpiscono con forza le pratiche scorrette -aggiunge- che danneggiano consumatori e imprese oneste. Al tempo stesso, si semplificano le procedure per chi opera nel rispetto delle regole, grazie a strumenti come il ‘blocco ufficiale temporaneo’. Fratelli d’Italia sostiene con convinzione ogni intervento che vada nella direzione di difendere l’identità, la qualità e la trasparenza delle nostre filiere agroalimentari, confermando l’impegno politico serio e coerente per un’agricoltura forte, giusta e libera dalle frodi”.