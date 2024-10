Al Parco Nord di Milano "La forestazione urbana: benessere e salute"

Milano, 26 ott. (askanews) – Promuovere e divulgare i fondamenti scientifici, i principi e i valori della forestazione urbana: è questo l’obiettivo di Forestami Academy, il progetto realizzato con il supporto del Gruppo Prada presso il Parco Nord Milano dal titolo “La forestazione urbana: benessere e salute”.

Riccardo Gini, Direttore tecnico Forestami, spiega: “In questa seconda edizione abbiamo parlato della foresta e salute e oggi a Parco Nord faremo un’esperienza particolare che poi il professor Becheri racconterà con più devizia di particolari. Il Parco Nord Milano offre la possibilità di fare queste passeggiate in foresta perché ha costruito negli anni 150 ettari di foresta dentro il cuore della città di Milano ed è un elemento importante per i cittadini per riconnettersi con la natura e appunto fare questa esperienza immersiva che faremo”.

I più grandi esperti nazionali e internazionali del verde e della forestazione, hanno posto al centro di queste giornate immersive la correlazione tra natura e salute di corpo e mente con lezioni outdoor e indoor.

“Accade che attraverso questa attività le persone riescano a focalizzarsi sul momento presente e si focalizzano attraverso i sensi, questo rende questa esperienza presentificata e ha una funzione che rende equilibrato il sistema che può essere invece squilibrato nella vita di tutti i giorni e quindi ha un impatto molto importante sullo stress, sulla salute”, sotolinea il professor Francesco Becheri, psicologo e psicoterapeuta. L’immersione in natura può dunque mutare lo stato psicoaffettivo delle persone valorizzando le emozioni positive e riducendo l’ampiezza di quelle negative. “Quindi è una prospettiva su cui spingiamo moltissimo perché possa entrare nel sistema sanitario nazionale con delle vere prescrizioni verdi”, aggiunge Becheri.

L’appuntamento è al prossimo anno con la terza edizione di Forestami Academy.