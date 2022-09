Al via le consegne a domicilio con i droni in Texas

Milano, 28 set. (askanews) – Attesa e annunciata da anni, la consegna a domicilio con i droni è diventata realtà in alcune parti degli Stati Uniti. Come in Texas, vicino Dallas, dove ha cominciato ad offrire questo servizio Wing, una società partecipata di Alphabet, casa madre di Google. Si ordina con l’app e dopo pochi minuti il pacco arriva via aerea.

“È un’esperienza migliore per i clienti, consegniamo in circa 10 minuti.

È più rispettoso dell’ambiente – dice Jacob Demmitt, di Wing – Questi sono tutti droni elettrici che consumano pochissima energia.

Riguardo al problema sicurezza, ad esempio la possibilità che un drone cada, una delle soluzioni trovate è costruirli frangibili, cioè in grado di rompersi anche con un impatto di non grande forza.

Per gli scettici l’uso su larga scala è ancora tutto da testare, servirebbe un esercito di centinaia di droni per consegnare l’intero contenuto di un camion.