Alcol: Tedeschi (Diageo Italia), ‘DrinkIq cuore pulsante della campagna per consumo consapevole’

“DrinkIq, cuore pulsante della campagna rivolta alla responsabilizzazione rispetto al consumo dell'alcol “Se scegli di bere, bevi responsabilmente”, è una piattaforma gratuita orientata alla consapevolezza e, dunque, al consumo responsabile di alcolici. L'obiettivo è formare le persone attra...

“DrinkIq, cuore pulsante della campagna rivolta alla responsabilizzazione rispetto al consumo dell’alcol “Se scegli di bere, bevi responsabilmente”, è una piattaforma gratuita orientata alla consapevolezza e, dunque, al consumo responsabile di alcolici. L’obiettivo è formare le persone attraverso informazioni sulla legge, sui rischi e sull’utilizzo responsabile. Ci sono anche dei test interattivi che possono aiutare a condividere le nozioni, a capire il livello di preparazione e di consapevolezza”.

Così Paolo Tedeschi, Direttore Vendite Off Trade di Diageo Italia,in occasione del lancio della campagna “Se scegli di bere, bevi responsabilmente” oggi a Roma, promossa da Diageo ed Esselunga. L’avvio della campagna si inserisce nell’ambito della Giornata del Consumo consapevole di qualità, un’iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su proposta dell’On.

Alberto Luigi Gusmeroli.

https://www.youtube.com/watch?v=62fz6n0OLRk