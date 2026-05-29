Alessandro Sallusti nuovo direttore del quotidiano 'Libero'

(Adnkronos) – “Leopoldo de’ Medici, Presidente di Editoriale Libero S.r.l., comunica che, a decorrere da oggi, Alessandro Sallusti assume la direzione del quotidiano Libero”. Lo comunica una nota della società editrice del quotidiano, confermando così le notizie uscite sui media nelle ultime ore.

Giornalista di lunga esperienza, già direttore di importanti quotidiani nazionali, Sallusti torna alla guida di Libero con l’obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita della testata, nel solco della sua tradizione editoriale e della sua vocazione a essere una voce libera, riconoscibile e protagonista nel dibattito pubblico.

La sua attenzione all’evoluzione del giornalismo digitale e alla valorizzazione dell’informazione online rappresenta inoltre un elemento centrale per accompagnare Libero nella fase di sviluppo da tempo intrapresa, capace di integrare autorevolezza editoriale, innovazione e dialogo costante con i lettori.

“Desidero rivolgere ad Alessandro Sallusti i migliori auguri di buon lavoro”, dichiara il Presidente. “La sua esperienza, la sua competenza e la sua riconosciuta capacità di interpretare il dibattito pubblico rappresentano un valore importante per Libero e per il suo futuro.

Siamo certi che saprà guidare il quotidiano con autorevolezza, visione e piena consapevolezza del ruolo che la testata ricopre nel sistema dell’informazione italiana”. Con questa nomina, “!il gruppo rinnova il proprio impegno a promuovere una stampa libera, pluralista e di qualità, fondata sull’autonomia del lavoro giornalistico, sul rispetto delle diverse sensibilità culturali e sulla responsabilità verso i lettori”.

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