Alimenti, Succi (Nielsen Iq): "Trend largo consumo vede privilegiare prodotti freschi"

Milano, 10 giu. (Adnkronos) – “Il mondo del largo consumo sta registrando, nei primi mesi del 2025, un trend estremamente positivo, quindi si rafforza quello che abbiamo osservato l’anno scorso, con un trend di crescita del +4,4% in partenza dell’anno, confermato anche dal trend positivo dei volumi. Le crescite maggiori si registrano nel segmento dei prodotti freschi, a conferma dell’interesse sempre maggiore degli italiani per prodotti qualitativamente alti e di un’attenzione sempre maggiore alla salute e al benessere”.

Lo ha detto Andrea Succi, sales and marketing advanced analytics leader di Nielsen Iq, all’annuale Norwegian Seafood Seminar in Italy, tenutosi a Milano e organizzato da Norwegian Seafood Council.

L’appuntamento, dedicato alla presentazione di dati, trend di consumo e prospettive di sviluppo dei prodotti di punta dell’ittica norvegese sul mercato italiano, come salmone, stoccafisso e baccalà, chiama a raccolta nel capoluogo lombardo i protagonisti dell'industria ittica, esperti e ricercatori. “Nel mondo dei prodotti ittici – prosegue Succi – vediamo che il mercato ittico fresco, escludendo quindi i prodotti confezionati come il tonno in scatola, rappresenta un giro d’affari di circa 2 miliardi e mezzo, di cui un terzo è generato da prodotti ‘a peso fisso’ confezionati; è questa la parte di mercato che sta crescendo maggiormente”.

“Vediamo anche trend positivi sia per il salmone che per il merluzzo, quindi anche per stoccafisso e baccalà – conclude – In questi ultimi due mercati, il trend è guidato dai prodotti che hanno del contenuto di servizio, ready to eat o ready to cook, che danno al consumatore una facilità di utilizzo rispetto a un prodotto che in casa non è così semplice da preparare”.