Alla Scala, Esercito e Fondazione Veronesi per la prevenzione

Milano, 17 apr. (askanews) – Si è tenuto presso il Teatro alla Scala di Milano un concerto organizzato dall’Esercito Italiano a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi ETS.L’evento al Piermarini, condotto da Roberta Floris, è stato occasione per celebrare i valori che accomunano nell’obiettivo di accrescere la cultura della prevenzione e il sostegno alla ricerca d’eccellenza a beneficio di tutta la nostra società.

Il concerto è stato eseguito dalla Banda dell’Esercito, alla presenza di Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e di numerose autorità civili e militari. Una serata dedicata alla musica che è stata altresì occasione per promuovere la raccolta fondi a sostegno delle Pink Ambassador, il progetto di Fondazione Veronesi che da più di dieci anni coinvolge donne che hanno sconfitto un tumore e hanno accettato la sfida di allenarsi con tenacia per 6 mesi con l’obiettivo di arrivare a correre una gara podistica competitiva, seguite da un team tecnico d’eccellenza.Con la direzione del Maestro Filippo Cangiamila, i partecipanti alla serata hanno potuto ascoltare un concerto inedito composto da brani della cultura musicale classica dedicati all’anniversario della costituzione della Repubblica arricchiti da numerosi ospiti che sul palco si sono alternati in esibizioni iconiche insieme alla banda dell’Esercito.

Tra questi Calogero Palermo, clarinetto solista ed Enrico Melozzi che ha diretto la Banda dell’Esercito Italiano e il Quintetto Lucchini nel “Preludio sinfonico 1946”.