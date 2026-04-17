Esce il video del nuovo singolo di Teo Bok "Mujer Maravilla"

Roma, 17 apr. (askanews) – Esce oggi, su tutte le piattaforme, il video del nuovo singolo di Teo Bok, Mujer Maravilla, che rappresenta uno dei capitoli più autentici e maturi del percorso artistico del cantautore italo-tedesco. L’Italia lo ricorda come Matteo Markus Bok il giovane artista che, tra i 14 e 15 anni, conquistò il pubblico televisivo di Italia’s Got Talent e Sanremo Young.

Oggi, a 22 anni, torna in Italia con una nuova identità artistica, che ha maturato in sei anni grazie ad importanti esperienze tra Stati Uniti e America Latina. Un ritorno che non rappresenta semplicemente una nuova uscita discografica, ma l’inizio di una nuova fase per l’artista milanese, che ha scelto di riaffacciarsi sul mercato italiano solo dopo aver completato un lungo percorso di ricerca e definizione della propria identità musicale.

Il brano nato una storia personale, si apre ad un messaggio universale per raccontare la forza delle donne, che non le rende semplicemente invincibili, ma capaci di accettare le cadute, con cicatrici che diventano ali, da dispiegare e volare ancora più alto. Un brano intimo, potente, ispirato alla madre, che diventa una dedica a tutte le donne che affrontano la vita con determinazione e grazia.