Alla scoperta dell'estate in Germania

Se per un paese come il nostro, che è circondato dal mare, le vacanze balneari solo la norma, esistono tuttavia altri luoghi e altri modi per godersi le ferie estive. Perché ad esempio non concedersi una vacanza in Germania? Nonostante per alcuni si tratti di una paese freddo e inospitale, la Germania è in realtà un luogo ricco di attrazioni per turisti, anche in piena estate: in queste righe proviamo a scoprire quanto può essere bello andare in vacanza a Berlino e dintorni.

Scegliere la tipologia di vacanza

La prima cosa da sfatare sulla Germania è nelle scarsa possibilità di scelte in ambito turistico. Il vasto territorio tedesco permette infatti di poter optare per due distinte tipologie di vacanze: gli itinerari urbani, scegliendo quindi di visitare le città più importanti di Germania, quindi non solo Berlino ma anche Colonia, Amburgo, Monaco di Baviera e Francoforte; gli itinerari naturalistici, ovvero scegliendo quei luoghi in cui il fascino della natura non è stato invaso dall’urbanizzazione, come le Alpi Tedesche, il fiume Reno o il Parco Nazionale della Foresta Nera. Se invece siete alla ricerca del romanticismo, sappiate che anche la Germania può fare al caso vostro: percorrendo la Romantische Straße (in italiano Strada Romantica), che collega le località di Füssen e Würzburg, si ci imbatte in castelli, vigneti e borghi medievali che donano a tutta la zona un’aura suggestiva. Inutile dire che chi ha diverse settimane a disposizione può anche combinare i vari tipi di itinerari.

Temperature estive molto più sopportabili

Le estati italiane degli ultimi anni si sono sempre contraddistinte per un caldo torrido e insopportabile, quindi già solo questo sarebbe un buon motivo per passare le vacanze in Germania: lì le temperature tra giugno e agosto oscillano fra i 20 e i 30 gradi, e sono quindi molto più sopportabili. Di contro, soprattutto a luglio, ci sono frequenti piogge, quindi nel dubbio è sempre buona cosa avere con sé un ombrello o una giacca impermeabile.

Come spostarsi in Germania

Le scelte sul come spostarsi in Germania prevedono due piani di ragionamento: uno in ambito nazionale, l’altro in ambito locale. Sul fronte nazionale si può raggiungere la Germania e spostarsi da una città all’altra del paese con il treno, dato che il sistema ferroviario tedesco è fra i più efficienti d’Europa e vanta una così fitta rete di collegamenti che permette di raggiungere facilmente anche le zone più remote. Prenotare un treno per la Germania, quindi, può essere un’ottima scelta anche come soluzione di andata e ritorno dall’Italia. In ambito locale, invece, oltre ai treni regionali si può optare per i servizi di bike sharing e le linee metropolitane. In ultima analisi, ci si può ovviamente spostare in Germania anche con auto e aereo, ma quest’ultime opzioni, seppur molto pratiche, hanno un grosso impatto sull’ambiente.

Alloggi per tutte le tasche

Se in Germania il costo della vita è superiore rispetto all’Italia, questo non vuol dire che per l’alloggio si deve spendere uno sproposito. Oltre agli hotel di lusso, infatti, in Germania tutte le principali località turistiche possono vantare ostelli per i giovani, campeggi attrezzati e pensioni familiari i cui costi sono decisamente più contenuti. Negli ultimi anni stanno riscuotendo molto successo per le loro tariffe contenute anche gli appartamenti vacanza e gli agriturismi. Essendo l’estate il periodo vacanziero per eccellenza anche in Germania, il consiglio è però quello di prenotare con forte anticipo, soprattutto se la località prescelta è fra le preferite del turismo di massa.

Eventi estivi

Oltre alle attrazioni presenti tutto l’anno, la Germania durante il periodo estivo fiorisce di eventi, al fine di intrattenere turisti e popolazione autoctona. Fra i più famosi festival dell’estate tedesca registriamo il Klassik am Odeonsplatz, che si tiene a Monaco di Baviera, ma sia piccoli che grandi centri cittadini in estate si riempono di fiere e mercatini che fanno la gioia dei turisti di tutto il mondo. Nel periodo estivo, poi, in Germani si organizzano tantissime gite: quella da non perdere è quella al Neuschwanstein, il castello bavarese al confine con l’Austria famoso in tutto il mondo per essere quello che ha ispirato Walt Disney nelle sue animazioni (a vederlo la somiglianza con i castelli dei mondi Disney è in effetti impressionante). Da non perdere, infine, anche le gite in battello sull’Elba o sul Reno, da cui si possono ammirare le più belle città fluviali di Germania.