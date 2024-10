Alle origini di Halloween: festa che nasce dall'Irlanda celtica

Dublino, 28 ott. (askanews) - "Halloween, come lo conosciamo oggi, ha certamente le sue origini in Irlanda: affonda le radici nelle feste pagane dei celti, e questo è evidente in alcune della tradizioni che seguiamo. Credo che questa sia la cosa più importante di Halloween: è come connetterci con...

Dublino, 28 ott. (askanews) – “Halloween, come lo conosciamo oggi, ha certamente le sue origini in Irlanda: affonda le radici nelle feste pagane dei celti, e questo è evidente in alcune della tradizioni che seguiamo. Credo che questa sia la cosa più importante di Halloween: è come connetterci con i nostri antenati”. Clodagh Doyle, responsabile dell’area dedicata al folklore irlandese del National Museum of Ireland di Dublino, ci introduce nell’atmosfera di Halloween da una prospettiva storica e culturale. Perché se è vero che da alcuni anni la festa è diventata un fenomeno globale, in Irlanda la si celebra da secoli, le sue origini risalgono addirittura a più di 2.000 anni fa e sono legate all’antica festa celtica di Samhain, che celebrava la fine del raccolto e l’inizio dell’inverno.

“Quando si pensa ai nostri giochi di Halloween – ha aggiunto la studiosa – sono così legati al fatto che il cibo tipico di Halloween, che proviene dalla terra fa parte dei giochi. E l’idea di indossare una maschera e coprirsi il volto significa che puoi andare in giro e diventare davvero chiunque tu voglia”.

Ma come si festeggia oggi Halloween in Irlanda? Nella contea di Meath, parte dell’Ireland’s Ancient East, ecco il festival P ca, uno dei più grandi eventi annuali in onore di Halloween. Evento emozionante, che si svolge nelle città di Trim e Athboy e nei dintorni, ha una valenza speciale proprio perché è anche una festa dedicata alla cultura irlandese, alla sua danza, alla sua musica, alle sue leggende e ai suoi affascinanti misteri.

Spostandoci in Irlanda del Nord, troviamo il Derry Halloween. Nella città circondata da una cinta muraria intatta si celebra lo spirito di Samhain con un programma che riporta in vita i personaggi di un tempo con un calendario di eventi affascinanti, inquietanti, educativi e culturali. Gli spiriti dell’aldilà saranno incoraggiati a unirsi ai festeggiamenti, giorno e notte, con musica, balli, performance aeree, installazioni luminose e spettacoli pirotecnici.

“Non c’è posto migliore dell’Irlanda per festeggiare Halloween – ha concluso Clodagh Doyle – perché è divertente”.