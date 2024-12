Allerta arancione in Toscana per mareggiate e vento forte

La Protezione civile avvisa su mareggiate e vento forte in Toscana fino a lunedì.

Situazione meteorologica in Toscana

La Toscana si prepara ad affrontare una nuova perturbazione che porterà mareggiate significative lungo la costa. A partire dalle 18 di domenica, la regione sarà interessata da un allerta arancione, che si protrarrà fino alla mezzanotte. Questa misura è stata emessa dalla Protezione civile, che ha evidenziato come le isole e la costa da Piombino a Pisa, inclusa la foce dell’Arno, saranno le aree più colpite. Le previsioni indicano mari agitati, con onde che potrebbero superare i due metri, rendendo necessarie misure di sicurezza per la navigazione e per le attività costiere.

Impatto sulle attività costiere e sulla navigazione

Le mareggiate previste potrebbero avere un impatto significativo sulle attività marittime e turistiche. I porti potrebbero subire ritardi e cancellazioni di traghetti, mentre le attività di pesca potrebbero essere temporaneamente sospese. È fondamentale che i cittadini e i turisti seguano le indicazioni delle autorità locali e della Protezione civile, evitando di avventurarsi in mare durante l’allerta. La sicurezza deve essere la priorità, e le raccomandazioni di non avvicinarsi alla costa durante le mareggiate sono da seguire con attenzione.

Vento forte nell’entroterra e sugli Appennini

Oltre alle mareggiate, la Toscana dovrà affrontare anche un codice giallo per vento forte, che interesserà l’entroterra e gli Appennini. Le raffiche potrebbero raggiungere i 70 km/h, creando potenziali pericoli per la circolazione stradale e per la stabilità di alberi e strutture. È consigliabile prestare attenzione durante gli spostamenti e, se possibile, evitare di percorrere strade che attraversano aree boschive o esposte a forti venti. La Protezione civile continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti tempestivi sulla evoluzione delle condizioni meteorologiche.