Allerta meteo: forte ondata di maltempo in arrivo

Una vasta area perturbata proveniente dalla Francia sta per abbattersi sull’Italia, portando con sé una nuova fase di maltempo. Le previsioni della Protezione Civile indicano precipitazioni diffuse e abbondanti soprattutto nelle regioni settentrionali e in Toscana, oltre a un aumento della ventilazione su gran parte del territorio nazionale.

Previsioni Meteo

Dalla tarda serata di oggi, sabato 9 marzo, sono previsti venti da forti a burrasca con raffiche di burrasca forte, soprattutto nelle regioni meridionali, con particolare coinvolgimento della Sicilia e successiva estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Si prevedono anche mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, a partire dalla notte di oggi, sono previste nevicate sopra i mille metri su Valle D’Aosta e Piemonte, con possibili accumuli al suolo da moderati ad abbondanti. Dalla mattina di domani, domenica 10 marzo, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento su diverse regioni del Nord e del Centro Italia.

Allerta meteo

Sulla base delle previsioni, è stata emessa un’allerta arancione per parte di Liguria, Emilia-Romagna e Veneto per la giornata di domani, domenica 10 marzo. È stata inoltre valutata un’allerta gialla su Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, sulla restante parte della Liguria e su settori di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna.

Aggiornamenti e precauzioni

Il Dipartimento della Protezione Civile aggiorna quotidianamente le informazioni sul quadro meteorologico e sulle criticità previste sull’Italia. È possibile consultare il bollettino meteo e le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo sul sito ufficiale del Dipartimento. Le strutture territoriali di protezione civile sono attive per gestire le criticità specifiche dei singoli territori e adottare azioni di prevenzione in base all’evolversi della situazione.