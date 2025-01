Allerta meteo in Italia: maltempo e rischi idrogeologici

La Protezione civile lancia un avviso per il maltempo con allerta rossa in Liguria e arancione in altre regioni.

Situazione meteo critica in Italia

Martedì si preannuncia una giornata di maltempo su gran parte del territorio italiano, con la Protezione civile che ha diramato un avviso di allerta. La situazione è particolarmente grave in Liguria, dove è stata emessa un’allerta rossa per il rischio idrogeologico, seguita da un’allerta arancione in altre zone della regione. Anche Emilia Romagna e Toscana non saranno risparmiate, con previsioni di temporali intensi e possibili allagamenti.

Previsioni meteo e impatti attesi

Le previsioni indicano che i temporali persisteranno su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, con un’estensione del maltempo che si prevede per la serata di lunedì, coinvolgendo anche Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. A partire dalla mattina di martedì, la Campania sarà colpita da fenomeni meteorologici avversi. I meteorologi avvertono che i rovesci saranno di forte intensità, accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento che potrebbero superare i 70 km/h, creando potenziali pericoli per la popolazione e le infrastrutture.

Raccomandazioni per la popolazione

In considerazione della gravità della situazione, le autorità locali raccomandano alla popolazione di prestare particolare attenzione e di seguire le indicazioni della Protezione civile. È consigliabile evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree a rischio, e di rimanere aggiornati sulle evoluzioni meteo. Le scuole in alcune zone potrebbero rimanere chiuse, e si invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni di emergenza. La sicurezza deve essere la priorità, e la collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per affrontare al meglio questa fase di maltempo.