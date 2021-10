All’outlet McArthurGlen una seconda vita agli abiti usati

Milano, 14 ott. (askanews) – Arriva la moda sostenibile al McArthurGlen di Noventa di Piave, uno dei designer outlet ‘open air’ più visitati in Europa. E’ partito infatti il Recycle your fashion per donare una seconda vita ad abiti e accessori. Un modo per limitare lo spreco. Non solo, ha aperto il re dell abbigliamento vintage, Angelo Caroli, con il negozio A.N.G.E.L.O., un iniziativa di re-fashioning ed economia circolare.

Ne parliamo con Daniela Bricola, General manager del Noventa di Piave Designer Outlet: “E’ una ttività che permette di portare capi non pi in uso da noi e in segno di riconoscenza viene consegnata una carta sconti giornaliera. Una società specializzata avvierà un reucpero di questi capi”.

Ora nella piazza centrale c’è anche Angelo Caroli: “Angelo è il guru della moda di seconda mano in Europa. Un punto vendita aperto fino al 31 dicembre permetterà alle persone oltre che di comprare abiti vintage anche di portare i propri capi magari di collezioni importanti e di venderli ad Angelo che consegnerà una carta di credito spendibile all’interno dei negozi del nostro centro”.

In questo modo il prodotto viene doppiamente valorizzato giàcchè un prodotto non più utilizzato, che magari è stato negli armadi di mamme o nonne, potrà essere recuperato allungandone il ciclo di vita e poi con il ricavato si potrà acquistare un nuovo prodotto a sua volta tramandabile di generazione in generazione. La moda sostenibile, dunque, ha anche una funzione sociale.