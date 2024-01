Alluvione in Toscana: richiesti 500 milioni per i danni

Stando ai dati condivisi dalla regione, sono 500 i milioni richiesti per coprire i danni causati dall'alluvione in Toscana

In totale sono 500 milioni i danni richiesti per l’alluvione in Toscana che si è abbattuta sulla zona il 2 ed il 3 novembre dello scorso anno. Questo è quanto ha reso noto la Giunta Regionale, specificando che tale somma andrebbe suddivisa in 200 milioni per le case e 300 per le aziende, peccato che, almeno per il momento, lo stato abbia inviato solo 30 milioni esclusivamente dedicati alle urgenze.

Alluvione in Toscana: la somma delle richieste di aiuto

Sono 14mila le domande che la Regione Toscana ha ricevuto in merito al risarcimento per i danni causati dall’alluvione che si è abbattuta nella zona il 2 ed il 3 novembre dell’anno scorso. Evento che ha avuto delle ricadute ancora più gravi nei paesi vicino al corso del fiume Bisenzio causando danni ingenti alle aziende tessili che hanno registrato la distruzione di macchinari, magazzini o degli impianti.

L’alluvione ha creato parecchi danni anche alle infrastrutture cittadine con 45mila abitazioni colpite e creando un numero vertiginoso di rifiuti e materiali da rimuovere. La Regione si è messa poi in moto aprendo il 23 novembre un portale dove poter segnalare i danni subiti che potevano riguardare sia le case che i beni mobili. Qualche tempo dopo, precisamente l’1 dicembre, era stata creata un’altra pagina dedicata invece alle aziende.

La chiusura delle domande era inizialmente prevista per la fine di dicembre, ma è stata successivamente sposta a gennaio per dare più tempo per inoltrare alle domande, soprattutto quelle provenienti dalle aziende. E, in totale, sono state presentate domande per una somma complessiva di 500 milioni di euro.

Alluvione in Toscana: la Regione si occuperà dei risarcimenti

Analizzando le domande arrivate dal portale, le famiglie hanno inoltrato 11mila richieste per un totale di circa 200 milioni di euro, mentre le aziende hanno presentato 2600 domande per un ammontare di risarcimenti che si aggira intorno ai 300 milioni. Ci sono anche altre domande inviate per posta, circa 320, la cui maggior parte provengono dagli abitanti di Campi Bisenzio.

Il presidente Giani ha già dichiarato che, almeno per il momento, si occuperà la Regione di coprire questi risarcimenti poiché lo stato ha inviato solo 30 milioni dei 110 richiesti richiesti per far fronte alla fase di emergenza.