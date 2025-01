Almasri: Ascani, 'doverose spiegazioni del governo su 'sicurezza nazionale''

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Non è delle vicende giudiziarie che i partiti devono discutere, alimentando attacchi alla magistratura e teorie surreali del complotto. Il tema centrale nella questione Almasri è il significato dell'espressione ‘sicurezza nazionale’ utilizzata dalla presidente del Consiglio nel video che ha registrato ieri". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo questa mattina ad Agorà su Rai3.

"Perché Giorgia Meloni ritiene che il torturatore libico fosse pericoloso in Italia e non in Libia, dove avrebbe stuprato innocenti e trattato coi trafficanti di esseri umani? Perché è stato rilasciato e accompagnato a casa con un volo di Stato? È su questo che dobbiamo avere risposte. Risposte che non abbiamo avuto e non avremo dato che i ministri Piantedosi e Nordio oggi non verranno, come invece era previsto, a riferire in Parlamento. E trovo che questo sia gravissimo perché il Parlamento italiano ha il diritto di sapere cosa si nasconde dietro quella espressione ‘sicurezza nazionale’ che, per come viene usata dal governo, pare nascondere una ricattabilità dell'Italia rispetto alla quale i cittadini hanno diritto di essere informati, non con un video di due minuti sui social”.