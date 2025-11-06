Almasri: Berrino (FdI), 'governo Meloni aveva visto giusto'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Quanto sta accadendo in queste ore a Tripoli conferma, ancora una volta, la lucidità e la fermezza con cui il governo guidato da Giorgia Meloni affronta anche le questioni più complesse della politica internazionale. La cattura di Almasri da parte delle...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Quanto sta accadendo in queste ore a Tripoli conferma, ancora una volta, la lucidità e la fermezza con cui il governo guidato da Giorgia Meloni affronta anche le questioni più complesse della politica internazionale. La cattura di Almasri da parte delle autorità libiche dimostra che la linea seguita dall’Italia era quella corretta.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti hanno gestito con equilibrio e fermezza una vicenda delicata, sempre nel pieno rispetto del diritto e degli interessi nazionali". Così il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.