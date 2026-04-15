Possibile via libera sul lato omanita dello Stretto di Hormuz se i negoziati Usa-Iran avessero successo

Il contesto diplomatico che circonda lo Stretto di Hormuz è tornato al centro dell’attenzione dopo una rivelazione di Reuters pubblicata il 15 aprile 2026: Teheran potrebbe essere disponibile a permettere la navigazione libera lungo il lato omanita dello Stretto a condizione che venga raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. Questa ipotesi emerge in un quadro segnato da tentativi di mediazione, tensioni militari e una tregua di due settimane messa in campo dall’intervento del Pakistan come facilitatore.

Allo stesso tempo, i colloqui bilaterali svoltisi in Pakistan non hanno prodotto un’intesa. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato al termine dei contatti di non aver registrato progressi concreti, pur sottolineando la disponibilità a trattare. Sul piano pratico, restano aperte questioni complesse come il controllo dello stretto, il dossier nucleare, le sanzioni e le rivendicazioni finanziarie scaturite dalle ostilità.

Cause dello stallo nei negoziati

Il fallimento delle trattative è riconducibile a una lista di nodi irrisolti che le delegazioni considerano essenziali. Tra questi figurano il futuro assetto dello Stretto di Hormuz, la questione del nucleare iraniano, l’entità e la revoca delle sanzioni, il destino degli asset congelati e le richieste di riparazioni di guerra.

Secondo ricostruzioni, la presenza del capitolo libanese come elemento contrattuale ha ulteriormente complicato i negoziati: l’Iran considera il Libano parte integrante di qualsiasi accordo di cessate il fuoco, mentre gli interlocutori occidentali e israeliani hanno posizioni divergenti su questo punto.

Posizioni delle delegazioni

Da Washington è arrivata la versione di una negoziazione in cui si è cercato di mantenere una certa flessibilità ma senza ottenere l’adesione iraniana alle condizioni richieste. Il Pakistan, mediatore, ha chiesto a entrambe le parti di rispettare il cessate il fuoco raggiunto temporaneamente, ribadendo il proprio ruolo di facilitatore. Dall’Iran, il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è stato indicato come figura chiave nella delegazione, sostenendo che il Libano debba essere incluso nelle intese di pace.

Movimenti navali, incidenti e messaggi militari

Le manovre marittime hanno fornito un immediato termometro della situazione: nella notte tra l’11 e il 12 aprile alcune superpetroliere si erano avvicinate allo Stretto provenendo dal Golfo dell’Oman, con due di esse (Agios Fanourios I e Shalamar) che hanno poi invertito rotta e una terza (Mombasa B) che ha transitato lungo una rotta approvata dall’Iran. Questi episodi sono avvenuti mentre navi da guerra statunitensi operavano nella zona, creando ulteriori tensioni e incertezze sulla sicurezza del traffico marittimo.

Reazioni e avvertimenti

I Pasdaran hanno risposto con toni duri, minacciando azioni contro navi militari che transitino nello stretto, mentre fonti americane e iraniane si sono contraddette sulle presenze navali effettive. Sul versante economico, va ricordato che in condizioni normali lo Stretto di Hormuz convoglia una quota significativa del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale; ogni interruzione protratta potrebbe avere effetti rilevanti sui mercati energetici globali.

Dimensione regionale e politica interna

Il conflitto tra Israele e gruppi armati in Libano ha amplificato il contesto regionale: l’Iran ha giustificato alcune delle sue misure, come il blocco quasi totale dello stretto, con i bombardamenti israeliani sul Libano considerati una violazione della tregua. La nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, ha parlato di ritorsioni e di richiesta di risarcimenti per i danni subiti, mentre Teheran ha presentato un piano in dieci punti che include la rivendicazione di un controllo iraniano sullo Stretto e il diritto di arricchire l’uranio per scopi civili.

Scenari possibili e conseguenze

Se l’ipotesi riportata da Reuters — ovvero una concessione iraniana per il passaggio libero sul lato omanita dello stretto — dovesse essere inserita in un’intesa, potrebbe rappresentare una via d’uscita parziale dall’impasse, ma rimangono molte incognite sia politiche sia operative. Sul piano retorico, il presidente Donald Trump ha evocato la possibilità di un blocco navale come strumento di pressione, tornando a indicare opzioni militari tra le leve a disposizione. Qualunque scelta avrà ripercussioni immediate sui flussi energetici e sulla stabilità regionale, e dipenderà dall’esito di future trattative che, allo stato, appaiono ancora lontane dal trovare una sintesi condivisa.

Conclusione

Il quadro resta fluido: da una parte l’apertura teorica di Teheran a tutelare la libera navigazione lungo una specifica rotta; dall’altra, la sostanziale assenza di un’intesa che possa tradurre quell’apertura in misure concrete. Nel frattempo, la regione e la comunità internazionale osservano come evolveranno i prossimi round diplomatici, consapevoli che lo stato dello Stretto di Hormuz ha implicazioni strategiche ed economiche di ampio respiro.