Almasri: Conte, 'Meloni umilia l'Italia, giustificazioni Governo smentite dai dati'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Il governo ieri ha addirittura rabberciato un'ulteriore giustificazione, quindi siamo alla quinta, la sesta, la settima versione. E' una cosa sconcertante, l'ultima poi smentita addirittura dai dati, perché il Tribunale dei Ministri nella documentazione che ha mandato ha chiarito che non c'era nessuna richiesta di estradizione che potesse giustificare…".

Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Sessa Aurunca con Roberto Fico.

"Non c'è neppure una condanna in Libia – prosegue – quindi non ci può essere una richiesta di estradizione. Ricordo che il ministro dell'Interno Piantedosi ha detto che è stata un'espulsione di un soggetto pericoloso. Non è la procedura di estradizione. E' stato condotto con tutti gli onori, rimpatriato su un volo di Stato con la nostra bandiera e rimesso in libertà all'aeroporto di Tripoli, non consegnato alle autorità in un processo di estradizione".

"Ancora una volta il Governo umilia l'Italia e l'Italia non se lo merita, perché l'Italia ha una grande tradizione in materia di politica estera, in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario. Siamo stati schiaffeggiati anche da un paese che è soggetto a una guerra civile e dove le autorità si fanno la guerra con le milizie, ma almeno quando si tratta di un caso così clamoroso hanno dimostrato di avere la schiena più dritta del nostro Governo e di Giorgia Meloni", conclude.