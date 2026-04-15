Guterres (Onu): "Molto probabile la ripresa dei colloqui Usa-Iran"

United Nations (New York), 15 apr. (askanews) – Antonio Guterres afferma che una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran è “altamente probabile”, dopo il fallimento del negoziato dello scorso fine settimana a Islamabad. Il segretario generale delle Nazioni Unite lo ha detto ai giornalisti al Palazzo di Vetro, aggiungendo che alla crisi non esiste una soluzione militare e che il cessate il fuoco va preservato ed eventualmente prorogato.”Le indicazioni che abbiamo sono che è altamente probabile che questi colloqui riprendano – ha detto il Segretario generale – Non esiste una soluzione militare a questa crisi.

Gli accordi di pace richiedono un impegno costante e volontà politica. Negoziati seri devono riprendere e il cessate il fuoco deve essere preservato e prorogato, se necessario”.