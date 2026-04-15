Vance al papa: "Deve stare attento quando parla di teologia"

Athens (Georgia), 15 apr. (askanews) – Da Athens, in Georgia, il vicepresidente Usa JD Vance invita papa Leone XIV a essere “attento” quando interviene su questioni teologiche, dopo le critiche reciproche tra il pontefice e l’amministrazione Trump sulla guerra in Medio Oriente. Vance richiama la tradizione della “guerra giusta”, rivendica rispetto per il papa e dice di apprezzarlo, ma sostiene che anche il clero debba ancorare le proprie prese di posizione “alla verità”.”Quando il papa dice che Dio non è mai dalla parte di chi impugna la spada, c’è una tradizione di oltre mille anni della teoria della guerra giusta, ok? Poi certo, possiamo discutere se questo o quel conflitto sia giusto.

Ma penso che, allo stesso modo in cui è importante per il vicepresidente degli Stati Uniti essere attento quando parla di questioni di politica pubblica, sia molto, molto importante che il papa sia attento quando parla di questioni teologiche”.”Se vuoi esprimerti su questioni teologiche, devi stare attento, devi assicurarti che quello che dici sia ancorato alla verità.

È una cosa che cerco di fare io ed è certamente qualcosa che mi aspetterei dal clero, che sia cattolico o protestante”.”Ho molto rispetto per il papa. Mi piace, lo ammiro. Ho avuto modo di conoscerlo un po’. Non mi dà fastidio quando interviene sui temi del giorno, francamente, anche quando non condivido il modo in cui applica un determinato principio”.