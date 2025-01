Almasri: Orfini, 'Meloni ne parla da Porro ma non in Parlamento'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni va a un evento organizzato da Porro e parla del caso Almasri. È la stessa Giorgia Meloni che ha fatto sconvocare il Parlamento per una settimana pur di non venire a riferire sul caso Almasri.Curioso no?". Lo scrive Matteo Orfini del Pd sui...