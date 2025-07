Amazon Prime Day 2025: Ecovacs gioca d'anticipo con sconti fino al 44% sui robot per la pulizia domestica

(Tecnologia) - Ecovacs, azienda pionieristica con oltre 27 anni di esperienza nel campo della robotica di servizio, si distingue per la sua costante innovazione e la missione di portare a una "Robotica per tutti", puntando a creare un ecosistema olistico tra esseri umani e automazione. In ...

(Tecnologia) – Ecovacs, azienda pionieristica con oltre 27 anni di esperienza nel campo della robotica di servizio, si distingue per la sua costante innovazione e la missione di portare a una "Robotica per tutti", puntando a creare un ecosistema olistico tra esseri umani e automazione. In attesa del Prime Day di Amazon 2025, che inizia l'8 luglio, Ecovacs ha eccezionalmente anticipato le sue offerte dal 1° luglio, proponendo sconti fino al 44% su una selezione di robot per la pulizia domestica, inclusi gli ultimi modelli e la new-entry DEEBOT Mini che fa il suo debutto oggi.

Contenuto sponsorizzato

DEEBOT X9 PRO OMNI

Il DEEBOT X9 PRO OMNI, l’ultimo arrivato in casa Ecovacs, offre prestazioni di pulizia eccezionali, tecnologie all’avanguardia e massima praticità per la cura dei pavimenti. È un robot aspirapolvere e lavapavimenti che combina un’aspirazione ultrapotente, data dalla soluzione BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) e un sistema di lavaggio profondo dei pavimenti basato sulla tecnologia OZMO ROLLER con autolavaggio istantaneo del rullo. Grazie alle tecnologie basate sull’intellgenza artificiale come AIVI 3D 3.0 Omni-Approach e AI Stain Detection 2.0, riconosce oggetti e macchie, adattando la pulizia in tempo reale. Il design super sottile, con un’altezza di soli 98 mm, permette a DEEBOT X9 PRO OMNI di passare facilmente sotto i mobili e superare ostacoli alti fino a 20 mm, mentre la stazione OMNI aggiornata regola automaticamente il calore e i cicli di lavaggio del mocio (tra 40 e 75°C) in base ai livelli di sporco.

La promozione per il è già live! Prezzo al dettaglio: € 1.499 – prezzo promozionale: € 999

DEEBOT X8 OMNI

Il DEEBOT X8 OMNI, il primo della categoria ad ospitare l’innovativo sistema di pulizia OZMO ROLLER, pulisce e lava il mocio in modo continuo durante il funzionamento, prevenendo striature e contaminazioni grazie a 16 ugelli che mantengono il panno sempre pulito. Offre una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e una velocità di rotazione del panno di 200 giri al minuto, garantendo una pressione concentrata per rimuovere efficacemente polvere, sporco e detriti. I sensori avanzati combinano la tecnologia TruEdge 2.0 e TruEdge 3D con l'evitamento degli ostacoli AIVI 3D 3.0 Omni-Approach per una navigazione precisa anche lungo superfici complesse, una copertura completa dei bordi e degli angoli e il riconoscimento accurato degli oggetti. Il DEEBOT X8 OMNI assicura così una pulizia profonda, intelligente e adatta a ogni ambiente domestico.

La promozione per il è già live! Prezzo al dettaglio: € 1.299 – prezzo promozionale: € 805

DEEBOT T80 OMNI (in bianco e in nero)

Il DEEBOT T80 OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione che offre anch’esso una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e la tecnologia OZMO ROLLER per un lavaggio profondo e continuo. Grazie al sistema ZeroTangle 3.0 e alla navigazione intelligente AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, previene i grovigli di capelli, si adatta agli ambienti e ottimizza la pulizia anche su tappeti e superfici diverse. Il design sottile e futuristico, la stazione OMNI compatta con asciugatura ad aria calda e l’interfaccia utente avanzata rendono la gestione della pulizia completamente automatizzata, efficiente e adatta a ogni esigenza domestica.

La promozione per il è già live e terminerà l’11 luglio! Prezzo al dettaglio: € 1.099 – prezzo promozionale: € 699

DEEBOT MINI Blue

Il DEEBOT Mini, ultimo arrivato della famiglia DEEBOT di Ecovacs, è un concentrato di potenza in un formato compatto. Con soli 28,6 cm di larghezza, debutta insieme alla stazione OMNI più piccola di sempre (38,5 cm), offrendo le stesse prestazioni di pulizia dei modelli più grandi del brand, ma con un design stiloso, colorato e salvaspazio. Con una potenza di aspirazione di 9000Pa e il sistema OZMO Turbo 2.0 Rotating Mopping offre una pulizia professionale, anche sui tappeti. Grazie alla tecnologia ZeroTangle 2.0 è ideale per chi ha animali domestici, mentre la navigazione avanzata con LDS LiDAR, laser lineare e TrueMapping 2.0 assicura una copertura precisa anche in spazi stretti. Il suo funzionamento è super silenzioso (55 dB), la manutenzione ridotta e il controllo intuitivo tramite app e Apple Watch.

L'offerta di lancio per il è già live e sarà valida fino al 14 luglio! Prezzo al dettaglio: € 499 – prezzo promozionale: € 399

li sconti non si limitano ai modelli menzionati: dal 8 all'11 luglio, ulteriori ribassi fino al 36% saranno disponibili su una vasta gamma di altri prodotti, tra cui DEEBOT T50 PRO, WINBOT W2 PRO OMNI, WINBOT MINI, GOAT O800 RTK, DEEBOT T50 Max, DEEBOT N30, WINBOT W2 Pro, GOAT A1600 RTK, GOAT G1-2000, e GOAT O500 Panorama.

Contenuto sponsorizzato