Amazon Prime Day: cos’è e come funziona

Il Prime Day di Amazon è un evento che, di solito, si celebra in estate, quando Amazon decide di mettere in promozione per 48 ore una vasta gamma di articoli, appartenenti a categorie diverse. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cos’è, come funziona il Prime Day e quali sono i prodotti che Amazon metterà in promozione.

Amazon Prime Day

Nei giorni scorsi, Amazon ha reso noto che il Prime Day si celebrerà nelle giornate del 16 e 17 luglio. L’evento, che è atteso, ogni anno, da tantissimi clienti, è l’occasione perfetta per acquistare dei prodotti che si desiderava acquistare già da tempo e che, magari, non si è riusciti ad acquistare perché costosi.

Al momento attuale, ancora non si sa di preciso quali siano gli articoli o le categorie di articoli che Amazon metterà in promozione, ma se si analizzano le categorie e gli articoli che Amazon ha messo in promozione, in occasione dei Prime Day passati, è possibile fare una stima.

Quasi certamente, saranno in promozione i dispositivi Amazon, i dispositivi tecnologici in generale, articoli nelle categorie moda uomo, donna e bambini, una vasta gamma di libri e DVD, articoli per la cura della casa e della persona e molto altro ancora.

Amazon Prime Day: come funziona

Per poter accedere alle promozioni esclusive del Prime Day è necessario sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, mensile o annuale, che si può disdire in qualsiasi momento e senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. In sostanza, per poter acquistare quell’oggetto che si desidera da tempo, occorre essere membri Prime.

L’iscrizione ad Amazon è semplice e si conclude in pochi passaggi. L’importante è assicurarsi di essere titolari anche solo di una carta prepagata per poter sottoscrivere l’abbonamento e, ovviamente, poter effettuare gli acquisti.

Come anticipato nel paragrafo precedente, al momento attuale, non sappiamo ancora quali saranno le categorie di articoli in promozione per il Prime Day, che si celebrerà il 16 e il 17 luglio, ma è possibile fare una stima sulla base degli articoli in promozione durante gli eventi degli anni passati.

In occasione del Prime Day, quest’anno, Amazon propone anche una promozione per usufruire gratuitamente di Audible per tre mesi, di Amazon Music Unlimited per cinque mesi e di Kindle Unlimited per tre mesi.

Amazon Prime Day: le promozioni più attese

Attualmente, è difficile prevedere quali categorie di articoli saranno in promozione nello specifico per il Prime Day, ma già in questi giorni, i membri Prime possono valutare l’acquisto di alcuni prodotti in promozione nel reparto tecnologico e cura della casa e della persona, giusto per citare solo qualche esempio. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista alcune delle promozioni più interessanti.

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500N, Sensore di Pressione Luminoso, Batteria a Lunga Durata, 1 Testina, 1 Spazzolino Elettrico, Nero, Idea Regalo

Uno spazzolino elettrico ideale per pulire la bocca e il cavo orale anche nei punti più lontani, che difficilmente uno spazzolino tradizionale riesce a raggiungere. In questo modo, non si garantisce solo la pulizia della bocca e del cavo orale, ma si preserva anche la salute delle gengive. Lo spazzolino elettrico dispone di tre modalità di pulizia facili da usare e un quadrante del timer integrato nel manico che avvisa ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento.

LEFANT M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura,Navigazione LDS,4000 Pa Potente Aspirazione,150 min,Zona Vietata,Aspirapolvere Robot Sottile da Diam 32 cm Controllo App/Alexa,Grigio

L’aspirapolvere è un elettrodomestico di cui non si può assolutamente fare a meno. Questo in particolare è destinato ad agevolare le vostre vite, dato che lavora in assoluta autonomia, tramite impostazione di una mappa, attraverso il proprio cellulare, sulle zone della casa da pulire e da evitare. Facile da utilizzare, l’aspirapolvere è dotato anche di accessori piccoli per pulire i punti della casa che difficilmente si riescono a pulire attraverso una pulizia ordinaria.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 con 4 Mic, 2024 Cuffie Wireless In Ear 42 Ore Cancellazione Rumore, Cuffie Senza Fili IP7 Impermeabili, LED Display, Touch Control, USB-C, per iOS&Android

Gli amanti della tecnologia, di certo, non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione di acquistare delle cuffie bluetooth compatibili con tutti i dispositivi tecnologici in loro possesso. Le cuffie sono disponibili su Amazon in colori diversi e ad un costo differente. Il prodotto è di nuova generazione e dotato di tutte le caratteristiche essenziali che un dispositivo di questo genere dovrebbe possedere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli , Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.