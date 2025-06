Ambiente: Rizzo, 'svegliarsi contro ideologia green'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Siamo contro le balle degli amministratori pubblici che vogliono deturpare i nostri paesaggi con pale alte 200 metri per prendere i soldi dell'eolico, perchè impegnati a propagandare un'ideologia green mentre, in realtà pensano solo al gran, ...

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Siamo contro le balle degli amministratori pubblici che vogliono deturpare i nostri paesaggi con pale alte 200 metri per prendere i soldi dell'eolico, perchè impegnati a propagandare un'ideologia green mentre, in realtà pensano solo al gran, occorre svegliarsi". Lo afferma Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, che con Giuseppe Cruciani e Nicolas Gabrielli sarà ad Ostia, nel Lungomare Lutazio Catulo, "contro le balle dell'ambientalismo estremo, inteso come un'interessata dittatura del politicamente corretto".

L'iniziativa, riferisce un comunicato, sarà anche "una denuncia dell'universo orwelliano e neo-totalitario che ci circonda, nemico assoluto della libera espressione. La 'cultura della cancellazione', le parole proibite, la dittatura Lgbt, il nuovo femminismo, l’ambientalismo estremo colonizzano l'immaginario per anestetizzarlo, togliendo autenticità alla vita relazionale e affidando ai gendarmi del linguaggio il compito di sorvegliare e punire chi non si adegua".