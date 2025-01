Il ritorno di Amici 24

Il 2025 si apre con un grande evento per i fan della trasmissione Amici. Giovedì 9 gennaio è stata registrata la prima puntata del nuovo anno, un appuntamento attesissimo che andrà in onda domenica 12 gennaio. I telespettatori sono in trepidante attesa di scoprire le sorprese e i colpi di scena che caratterizzeranno questa nuova edizione del programma di talent show condotto da Maria De Filippi.

Ospiti e giudici della puntata

La prima puntata di Amici 24 vedrà come ospite musicale Ermal Meta, un artista amato dal pubblico che porterà la sua musica sul palco del talent. I giudici, che avranno il compito di valutare i talenti in gara, saranno Garrison Rochelle per i ballerini e Dardust insieme a Ornella Vanoni per i cantanti. Questa giuria d’eccezione promette di portare un alto livello di competizione e di emozioni, con l’obiettivo di scoprire i migliori talenti della nuova edizione.

Le sfide e le eliminazioni

La puntata si preannuncia intensa, soprattutto dopo le tensioni vissute prima della pausa natalizia. Infatti, i telespettatori ricordano bene l’eliminazione di Teodora, che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei fan. Le sfide precedenti hanno visto trionfare Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro, mentre alcuni allievi, come TrigNO, Nicolò e Ilan, non hanno potuto partecipare a causa di un provvedimento disciplinare. La situazione si complica ulteriormente con l’assenza di SenzaCri, che non si esibirà a causa di un’improvvisa febbre alta.

Le aspettative per la nuova edizione

Con l’inizio di questa nuova stagione, le aspettative sono alte. Gli appassionati di Amici si chiedono quali sorprese riserverà il programma e come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti. La classifica degli allievi, basata sugli inediti in uscita il 14 gennaio, sarà fondamentale per determinare chi avrà accesso alle fasi successive del talent. La competizione è aperta e ogni esibizione potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dei partecipanti.