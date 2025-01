Le sfide di ballo e canto

La puntata di Amici andata in onda il 26 gennaio ha visto protagonisti i talenti della danza e del canto, giudicati da esperti del settore. Fabrizio Mainini ha valutato le performance dei ballerini, mentre Enrico Nigiotti e Fred De Palma si sono occupati dei cantanti. Chiara ha trionfato nel ballo, mentre Antonia ha conquistato il primo posto tra i cantanti. Tuttavia, la competizione è stata spietata, con Giorgia e Mollenbeck che hanno chiuso le classifiche rispettivamente nel ballo e nel canto.

Maria De Filippi: un’icona scatenata

Maria De Filippi ha sorpreso il pubblico con la sua energia travolgente. Dopo aver deliziato i telespettatori con le sue imitazioni a “Tu si que vales”, la conduttrice ha dimostrato di essere in forma anche ad Amici. Durante una celebrazione per i primi posti in classifica, Maria ha accettato di ballare, seppur da seduta, sulle note di “Italodisco” dei The Kolors, creando un momento di grande ilarità che ha rapidamente fatto il giro del web.

Le difficoltà di Francesca e le polemiche in studio

Un altro momento clou della puntata è stato il difficile compito assegnato a Francesca da Alessandra Celentano. Con solo un giorno e mezzo per prepararsi, la ballerina ha affrontato una coreografia di latino americano, ma la sua performance è stata giudicata insufficiente. Questo ha scatenato una discussione accesa tra Celentano e Deborah Lettieri, la professoressa di Francesca, con accuse di metodi di insegnamento discutibili. La situazione ha portato alla sospensione della maglia di Francesca, costringendola a lasciare lo studio, un trattamento che ha sollevato molte critiche.

Le emozioni dei cantanti

La settimana è stata particolarmente intensa anche per i cantanti, che hanno ricevuto la classifica degli streaming dei loro inediti. Trigno ha conquistato il primo posto, mentre Vybes ha chiuso la classifica. Luk3, nonostante il suo buon piazzamento, ha mostrato segni di crisi, sentendosi oppresso dalle aspettative. Maria De Filippi ha proposto a Luk3 di presentare un nuovo brano più introspettivo, un’opportunità che ha suscitato discussioni sulla giustizia del trattamento riservato agli allievi. Mentre Luk3 ha potuto esibirsi con il suo terzo singolo, altri come Vybes e Nicolò sono rimasti indietro, alimentando il dibattito sulle disparità all’interno del programma.