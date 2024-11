Le anticipazioni della puntata di Amici

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 domenica 10 novembre, promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperguidaTv e Amici News, il pubblico potrà assistere a sfide avvincenti e a momenti musicali indimenticabili. Gli ospiti di questa puntata sono stati scelti con cura per intrattenere e sorprendere i telespettatori.

Ospiti musicali e giudici

Tra gli ospiti musicali, spicca la presenza di Giordana Angi, ex allieva del programma, che presenterà il suo nuovo singolo “Piano Piano”. Inoltre, il paroliere Cristiano Malgioglio porterà sul palco il suo nuovo brano “Rosa tormento”. I giudici delle sfide saranno lo stesso Malgioglio, la coreografa Veronica Peparini e il cantautore Ermal Meta, che porteranno la loro esperienza e il loro talento per valutare le performance degli allievi.

Le sfide e le eliminazioni

Durante la registrazione della puntata, si sono sfidati Ilan Muccino e Sienna Osborne. Quest’ultima, purtroppo, è stata eliminata, lasciando spazio a Francesca Bosco, che subentra nel programma. Ilan ha trionfato grazie alla sua esibizione di un inedito, dimostrando di avere tutte le carte in regola per continuare il suo percorso all’interno del talent show. La prossima sfida vedrà protagonisti Luk3 e Alessia Pecchia, promettendo ulteriori emozioni per il pubblico.

La classifica della gara di canto

La classifica della gara di canto, dopo le esibizioni, è stata aggiornata e i fan sono in attesa di scoprire chi avrà la meglio nelle prossime sfide. Con l’arrivo di nuovi concorrenti e il ritorno di Giulia Stabile, il programma si arricchisce di nuove dinamiche e opportunità per gli allievi. La competizione si fa sempre più intensa e gli appassionati non vedono l’ora di seguire gli sviluppi di questa edizione di Amici.