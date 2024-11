Anci: Conte, 'buon lavoro a Manfredi, sua credibilità è garanzia'**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Auguri di buon lavoro a Gaetano Manfredi, eletto con voto unanime presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Lo sta dimostrando come sindaco di Napoli: il suo impegno competente e appassionato e la sua credibilità costituiscono una gar...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Gaetano Manfredi, eletto con voto unanime presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Lo sta dimostrando come sindaco di Napoli: il suo impegno competente e appassionato e la sua credibilità costituiscono una garanzia per il nuovo, prestigioso incarico mirato a tutelare e a promuovere il ruolo essenziale dei Comuni nel rapporto con le altre Istituzioni”. Così Giuseppe Conte in una nota.