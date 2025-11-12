Anci: Mattarella, 'non trascurare forme inedite disagio e nuove povertà'

Bologna, 12 nov. (Adnkronos) - "Mutamenti tecnologici sono intervenuti, consentendo il dialogo da realtà remote. Nuove modalità di produzione vedono modificarsi radicalmente la nozione di centro e di periferia. Le periferie ora sono altro. Tanto altro, da mettere in discussione la...

Bologna, 12 nov. (Adnkronos) – "Mutamenti tecnologici sono intervenuti, consentendo il dialogo da realtà remote. Nuove modalità di produzione vedono modificarsi radicalmente la nozione di centro e di periferia. Le periferie ora sono altro. Tanto altro, da mettere in discussione la stessa idea di centro, a vantaggio del concetto di rete. Accorciare le distanze e includere è tema che, nelle sue declinazioni territoriali e nelle sue articolazioni, si impone oggi come priorità.

Sono le due città, le due Italie a 'doppia anima', di cui ha parlato il presidente Manfredi. Una società con una struttura demografica come la nostra non può permettersi di trascurare risorse". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento all'Assemblea dell'Anci.

"Riguarda -ha spiegato il Capo dello Stato- gli spazi che producono esclusione sociale, i luoghi del degrado e dell’illegalità, l’abbandono di aree dismesse, la desertificazione e rinaturalizzazione di aree un tempo abitate e presidiate. Siamo davanti a forme inedite di disagio e a nuove povertà, e anche a domande più esigenti, che non possiamo trascurare o mettere tra parentesi".