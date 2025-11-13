Anci: Roscani (FdI), 'grazie a Governo Meloni con manovra fondi incrementati per Comuni'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Come ha sottolineato ieri il nostro presidente Meloni, i sindaci hanno un ruolo centrale all’interno della Repubblica, perché alla guida dei Comuni, essenziali per mantenere viva la relazione tra cittadini e Stato, con impegno, responsabilità quo...

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Come ha sottolineato ieri il nostro presidente Meloni, i sindaci hanno un ruolo centrale all’interno della Repubblica, perché alla guida dei Comuni, essenziali per mantenere viva la relazione tra cittadini e Stato, con impegno, responsabilità quotidiane e senza pause, si spendono per la comunità. I nostri sindaci, come ha spiegato Domenico Carbone, presidente nazionale della Consulta Anci Giovani, rappresentano la prova tangibile di una democrazia dinamica, aperta e in continua evoluzione".

Così il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Roscani.

"Un grazie al presidente del Consiglio perché la collaborazione ha portato a risultati importanti, tra cui una legge di bilancio 2026 senza nuovi tagli agli Enti Locali, con fondi incrementati per minori affidati, centri estivi, perequazione verticale e maggiore flessibilità nella spesa corrente. Portare la fascia tricolore è simbolo di orgoglio e un forte legame con le istituzioni. Le parole della Presidente motivano tutti noi, non solo i sindaci, a proseguire con ancora più determinazione e passione nel servire le nostre comunità", conclude.