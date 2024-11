Ancma, ottobre stazionario per le due ruote, ma l’Italia traina il mercato europeo

Milano, 4 nov. (Adnkronos) – Alla vigilia dell’inaugurazione dell’ottantunesima edizione di EICMA, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata alle due ruote, il mercato moto dimostra la sua capacità di tenuta: il calo dello 0,61% registrato a ottobre, infatti, è principalmente imputabile al confronto con un ottobre 2023 particolarmente dinamico. Buono l’andamento degli scooter e torna in positivo, dopo una lunga parentesi di arretramento, anche il mercato degli elettrici che segna un incremento del 12%. Anche i dati del terzo trimestre divulgati ieri dall’associazione dei costruttori europei ACEM evidenziano che l’Italia – insieme alla Spagna, ma con volumi maggiori – è il mercato trainante a livello europeo.

IL MERCATO DI OTTOBRE – Stazionario il mercato delle due ruote a motore nel decimo mese dell’anno. Con 25.083 veicoli messi in strada e un calo dello 0,61% il mercato perde poco più di centocinquanta unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sono soprattutto le moto a indietreggiare con 9.895 mezzi immatricolati e un calo del 6,18%, che però si confronta con un +33% nello stesso mese del 2023. Positivo invece l’andamento degli scooter che segnano un +4,11%, in linea con l’andamento annuo, e 13.642 mezzi targati; leggera flessione per il mercato dei ciclomotori, che cedono il 2,46% pari a 1.546 unità vendute.

PRIMI DIECI MESI – Nonostante il rallentamento del mese di ottobre, rimane vitale il mercato delle due rote, che sul totale annuo incassa un incremento del 4,6% e mette in strada 325.441 unità, ormai a un passo dai 337 mila veicoli registrati a fine 2023. La migliore performance è quella delle moto che crescono del 6,13% e immatricolano 141.854 unità; buono l’andamento degli scooter con 167.539 veicoli targati e un incremento del 4,34%; unico segno meno davanti al mercato dei ciclomotori, che registrano una flessione del 5,09% pari a 16.048 unità vendute.

MERCATO ELETTRICO – Per la prima volta in positivo il mercato dei veicoli a zero emissioni, che, soprattutto grazie al risultato degli scooter (491 unità, +28,53%), segnano ad ottobre una crescita del 12,24% e un immatricolato di 853 unità. Si attenua la flessione sul totale annuo (-19,6%) per un mercato che, a due mesi dalla fine dell’anno, totalizza 8.957 unità.