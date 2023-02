Home > Video > Angela da Mondello ringrazia i fan: "Sono un'icona del mondo LGBT" Angela da Mondello ringrazia i fan: "Sono un'icona del mondo LGBT"

"Vi ringrazio, mi state chiamando in tanti per questo nuovo articolo su di me. È vero, sono un'icona del mondo LGBT, lo sono sempre stata da bambina. Non sono stata mai contro di loro, anzi sempre con loro. Io li amo perché sono meglio degli etero. Chi mi conosce da tanti anni sa che non è una presa in giro, ma sa davvero che io li amo perché devono essere capiti, ascoltati e voluti bene". Così la nota influencer Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello.