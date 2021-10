Angela Merkel riceve il premio europeo Carlos V

Roma, 14 ott. (askanews) – Il re di Spagna Felipe VI consegna alla cancelliera tedesca Angela Merkel il premio europeo Carlos V, che porta il nome del grande imperatore Carlo I di Spagna e V di Germania, assegnato dalla Fondazione Accademia Europea di Yuste come riconoscimento per il suo impegno per l’Unione europea. Presente alla cerimonia il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Prima di Merkel hanno ricevuto il premio, tra gli altri, Jacques Delors (1995), Michail Gorbachev (2002), Sofia Corradi, alias mamma Erasmus (2016), Helmut Kohl (2006) e Antonio Tajani (2018).