Angelina Mango in tour teatrale con «Nina canta nei teatri»: l’universo di caramé sul palco

Angelina Mango è tornata sul palco con Nina canta nei teatri, un progetto pensato per restituire al pubblico l’atmosfera di un vero e proprio spazio domestico in cui la musica nasce e si trasforma. Dopo la pubblicazione dell’album caramé il 16 ottobre, la cantautrice ha scelto i teatri italiani per un tour che unisce l’intimità del racconto personale alla forza di una band versatile.

Il percorso live è organizzato per avvicinare gli spettatori al processo creativo: ogni brano è stato rivisto con nuovi arrangiamenti e strumenti che conferiscono profondità emotiva, mentre la scenografia — disegnata dalla stessa artista — ricrea il senso della casa come luogo di memoria e pratica musicale.

Il concept scenico: il palco come casa

La scenografia di Nina canta nei teatri è l’elemento che più di tutti segna la differenza rispetto a un concerto tradizionale. Angelina ha trasformato il palco in un monolocale-studio, popolato da oggetti scelti o realizzati da lei: un letto a castello verde che rimanda all’infanzia condivisa con il fratello Filippo, una libreria piena di vinili e libri, uno specchio vintage e piccoli oggetti di scena che vengono usati come se fosse davvero il suo spazio personale.

Oggetti di scena e funzione narrativa

Ogni elemento ha una funzione narrativa precisa: il letto a castello diventa il luogo fisico e simbolico per l’esecuzione di brani come Edmund e Lucy, dedicati al legame fraterno, mentre le lampade e le abat-jour sono integrate nel light design per enfatizzare i passaggi emotivi dello spettacolo. L’idea è far sentire il pubblico «a casa» con Angelina, fungendo da testimone del processo creativo.

La musica al centro: arrangiamenti e organico

Al nucleo visivo si accompagna una scelta sonora precisa: ogni traccia di caramé è stata rielaborata per una formazione che coniuga strumenti classici e timbriche ricercate. Contrabbasso, archi, fisarmonica e persino un theremin convivono con elementi più tradizionali per creare un sound che privilegia l’intimità e la resa emotiva.

La band e i collaboratori

Accanto ad Angelina, la band include il fratello Filippo Mango alla batteria, Umberto Scaramozza alla chitarra, Filipo Tost al basso e contrabbasso, oltre a Marta Canuscio alle percussioni e synth, Davide Rasetti alle tastiere e un quartetto d’archi. Questa formazione è pensata per essere «sartoriale», capace di adattare le canzoni a una dimensione teatrale senza perdere la spontaneità di studio.

Scaletta e momenti salienti dello show

La struttura del live segue il filo narrativo dell’album e alterna pezzi noti a brani più recenti. Si apre spesso con La noia, brano che ha segnato il percorso dell’artista anche a Sanremo, per poi scivolare in pezzi come La vita va presa a morsi, Io e io (con la partecipazione vocale registrata di Madame nella versione studio) e momenti di grande intensità come Gioielli di famiglia e Come un bambino.

Non mancano momenti di festa e rivendicazione personale: 7up e Melodrama portano sul palco una carica diversa, mentre brani come Mani vuote e le scarpe slacciate scandiscono fasi di introspezione e resilienza. La chiusura con Caramé ricompone il cerchio narrativo, trasformando l’incipit in una conclusione che rimanda all’idea di lettera intima.

Tappe e ricezione

Il tour, prodotto da Live Nation, è stato programmato in diverse città italiane: dopo la partenza da Napoli, le date includono Roma (Auditorium Conciliazione), Catania, Palermo, Bari, Torino (Teatro Colosseo), Bologna, Fermo, Firenze e le serate conclusive a Milano (Teatro Lirico Giorgio Gaber). Molti appuntamenti sono andati esauriti rapidamente, testimoniando l’interesse per un’esibizione che privilegia il contatto diretto con il pubblico.

La critica e il pubblico hanno sottolineato l’efficacia del format: la commistione tra scena domestica e musica dal vivo è stata interpretata come un modo efficace per raccontare l’intimità di Nina senza rinunciare alla potenza performativa.

Edizioni e formato dell’album

L’album caramé è stato pubblicato il 16 ottobre e distribuito in formati fisici in edizione limitata autografata, con un booklet che raccoglie materiali fotografici e ritagli personali dell’artista. Questa scelta ribadisce il valore del progetto come oggetto fortemente personale, coerente con la scenografia e il tono del tour.