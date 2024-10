Anna Pettinelli esprime la sua opinione su Beatrice Luzzi, dichiarando: “Non è possibile, provo disagio”.

Beatrice Luzzi è di nuovo al centro dell’attenzione, ma questa volta non per il suo gesto verso l’ex suocera in condizioni critiche, bensì a causa di una controversia scaturita dall’ultima puntata del Grande Fratello. L’opinionista ha suggerito a Shaila Gatta di astenersi da balli eccessivamente provocanti con i suoi compagni, sottolineando che gli uomini sono influenzati da istinti che devono contenere all’interno della casa, dove non hanno la possibilità di allontanarsi. Ieri, durante Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha discusso nuovamente questa vicenda, coinvolgendo anche Anna Pettinelli, Stefania Orlando e Cesara Buonamici.

Anna Pettinelli critica Beatrice. La docente di Amici ha commentato: “Sinceramente non ho afferrato appieno il suo messaggio. Beatrice non mi sembra una persona eccessivamente severa, ma ha fatto una brutta figura. Shaila è affascinante e piace a stuzzicare in un format leggero come il Grande Fratello… Se non lo fai lì, dove dovresti farlo?”. Poco dopo, è intervenuta Stefania Orlando: “Esatto, e lei ha cercato di correggere la situazione, ma la sua giustificazione è stata peggiore del problema originale. Ha affermato che ‘in un’altra situazione, come in una discoteca, sarebbe stato comprensibile, ma al Grande Fratello no, perché i ragazzi non possono esprimersi’. Questa affermazione l’ho trovata terribile. È come dire che in un locale è accettabile provocare un uomo e lasciarlo cedere ai suoi più bassi istinti, mentre al Grande Fratello un uomo deve contenersi.” Anna Pettinelli, sorpresa dalle parole di Stefania, ha risposto: “No, no, no, ha detto davvero questo? Non riesco a crederci, mi sento male.” Myrta Merlino ha chiuso la discussione esprimendo la sua opinione: “E come si comportano i ragazzi in discoteca? Con molestie? Non possiamo più tollerare discussioni su impulsi e istinti. Il femminismo ha combattuto per decenni contro il ‘se l’è cercata’. Dobbiamo andare avanti.”