Anno giudiziario: Pg Palermo, 'separazione carriere inutile, giudici no appiattiti su pm'**

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – "La separazione della carriere è inutile, perché già sono davvero esigui i passaggi fra le due funzioni e non è idonea a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, mentre, come già sopra evidenziato, proprio le statistiche sulle sentenze di condanna di questo distretto dimostrano inequivocabilmente che non vi è appiattimento del giudice sulle richieste dell’organo dell’accusa. E’ fondamentale, invece, che il Pm resti inserito nella giurisdizione, mai svincolato egli stesso dal controllo del giudice, e non certo per un “privilegio” della nostra categoria ma a garanzia dei diritti dei cittadini". Così il Procuratore generale di Palermo Lia Sava all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "E gli ingenti costi connessi all’attuazione della separazione delle carriere, ben potrebbero essere indirizzati per potenziare la nostra rete informatica, assumere nuove unità di personale amministrativo e migliorare le carenze connesse all’edilizia giudiziaria, interventi questi che servono davvero per una giustizia efficiente", conclude.