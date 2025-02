Nel cuore di Venezia, immersa nella suggestiva cornice del mercato del pesce di Rialto, si trova l’Antica Trattoria Poste Vecie, il luogo perfetto dove concedersi una cena unica, tipicamente veneziana. Il ristorante, un tempo sede di un ufficio postale della Serenissima, oggi accoglie i propri ospiti in un’atmosfera raffinata, intrisa di storia e cultura.

Qui, la tradizione culinaria veneziana si esprime attraverso piatti iconici preparati con ingredienti freschi e selezionati, sempre con un occhio di riguardo alla stagionalità. Dal celebre baccalà mantecato alla granceola, ogni proposta del menù racconta il legame profondo con il territorio, offrendo un’esperienza gastronomica esclusiva e senza tempo.

Stagionalità e tipicità: il gusto autentico della laguna

L’Antica Trattoria Poste Vecie, ristorante romantico Venezia, rende omaggio alla tradizione gastronomica locale con un’offerta che esalta la freschezza e l’autenticità dei sapori lagunari. Il menù, incentrato principalmente sulle specialità di pesce, propone infatti piatti emblematici come il baccalà mantecato, la granceola e le classiche seppie alla veneziana.

La posizione privilegiata all’interno del celebre mercato del pesce di Rialto consente agli chef di selezionare personalmente ingredienti freschissimi ogni giorno, che vengono trasformati con maestria in piatti dal gusto raffinato, esaltando la purezza e l’equilibrio delle materie prime.

Accanto alla proposta tradizionale, in continuo cambiamento in base alla stagionalità dei prodotti, il ristorante offre anche un menù degustazione, pensato per guidare gli ospiti in un viaggio culinario indimenticabile. Il tutto è accompagnato da una ricca carta dei vini, che include etichette locali e nazionali, accuratamente selezionate per esaltare ogni piatto e completare l’esperienza gastronomica con abbinamenti armoniosi e ricercati.

Un luogo unico, con sale ricche di storia e un giardino estivo

L’Antica Trattoria Poste Vecie non è semplicemente un ristorante, ma un luogo intriso di storia. Si racconta, infatti, che Casanova fosse solito incontrare qui le sue dame, davanti ai caminetti risalenti al 1500, ancora oggi funzionanti e incorniciati da pareti decorate con affreschi del pittore Cherubini.

L’edificio che ospita il ristorante ha un passato illustre: un tempo sede di un ufficio postale della Serenissima, conserva ancora oggi elementi che ne rievocano la storia. Le due sale principali, la Sala dei Vizi e la Sala delle Missive, sono decorate con antiche lettere, bolle di trasporto e monete d’epoca, dettagli che contribuiscono a creare un’atmosfera unica.

Durante la bella stagione, invece, gli ospiti possono scegliere di accomodarsi nel giardino estivo, una tipica corte veneziana all’ombra di una vite selvatica, da cui è possibile osservare la vivace attività del mercato del pesce di Rialto. Nei mesi più freddi, lo spazio si trasforma in una sala accogliente e riscaldata, mantenendo comunque il contatto con la pescheria grazie a una finestra che offre una vista suggestiva su uno degli angoli più autentici della città.

Servizi unici ed esperienze esclusive

Oltre alla sua rinomata offerta culinaria, l’Antica Trattoria Poste Vecie mette a disposizione diversi servizi dedicati a chi desidera vivere un’esperienza esclusiva. Il ristorante offre soluzioni di catering e banqueting, sia per eventi privati, aziendali, agenzie e wedding planner.

Per gli appassionati di cucina, organizza coinvolgenti Cooking Class, un’occasione unica per imparare a lavorare ogni ingrediente sotto la guida esperta degli chef. E per chi desidera sorprendere il proprio partner, infine, sono disponibili pacchetti romantici, pensati per rendere indimenticabili cene e momenti speciali in una cornice suggestiva e ricca di storia.